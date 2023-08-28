Отражены две атаки ВСУ в районах населенных пунктов Первомайское и Невельское. Фото: архив НМ ДНР

ОБСТАНОВКА В ЗОНЕ СВО НА ДОНЕЦКОМ НАПРАВЛЕНИИ 28 АВГУСТА 2023

В Минобороны России сообщили, что на Донецком направлении слаженными действиями подразделений «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией, артиллерией и тяжелыми огнеметными системами были отражены две атаки противника в районах населенных пунктов Первомайское и Невельское ДНР.

Противник понес потери в жилой силе и технике.

- Потери противника на Донецком направлении составили до 240 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, пять пикапов, боевая машина РСЗО «Град», артиллерийская система М777 производства США, а также две гаубицы Д-30, - сообщили в Минобороны РФ.

В Министерстве обороны также отметили, что на Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр», ударами авиации и огнем артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 42-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва ЛНР.

- За сутки потери противника на Краснолиманском направлении составили более 80-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», - уточнили в МО РФ.

Большие потери понес противник и на Южно-Донецком направлении. Подразделениями группировки войск «Восток», ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Новодонецкое Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области.

- Потери противника составили до 130-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубицы Д-20, «Мста-Б» и Д-30, - говорится в сообщении.

Также в Министерстве обороны России сообщили об уничтожении тридцати украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Николаевка, Приволье, Тополевка Луганской Народной Республики, Лозовое, Ивановка, Семигорье, Подгорное Донецкой Народной Республики, Новое, Чапаевка, Токмак, Скелеватое Запорожской области и Васильевка Херсонской области.

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