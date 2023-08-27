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Политика27 августа 2023 7:10

«Жить трудно, но мы не уедем»: Район ж/д вокзала Донецка подвергся обстрелу ВСУ

Накануне Дня города и Дня шахтера ВСУ обстреливали Донецк из гаубиц и РСЗО
Авторы (2):
Ольга ГАЛЬСКАЯ
Ольга ГАЛЬСКАЯ
Андрей ТЮТЮНИКОВ
Дом уничтожен ударом украинского снаряда

Дом уничтожен ударом украинского снаряда

Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ

Накануне празднования Дня шахтера и Дня города Донецк, которые традиционно отмечаются в последнее воскресенье августа, ВСУ нанесли ряд артиллерийских ударов.

26 августа после 15.00 один из них пришелся на поселок Застанционный Кубыйшевского района (недалеко от бывшего аэропорта и железнодорожного вокзала). Натовские снаряды сожгли дом по ул. Спартака 38, рядом было ранено две женщины.

Шиномонтаж ВСУ разбили прошлым летом

Шиномонтаж ВСУ разбили прошлым летом

Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ

Рано утром 27 августа «Комсомолка» отправилась на место обстрела. Утренний поселок казался тихим и мирным. Идиллию нарушали звуки артиллерийских залпов с украинских позиций, да заделанные после прилетов снарядов ВСУ пленкой и древесными плитами окна домов.

Вдоль улицы Артемовской то тут, то там видны «живописные» развалины. Этот район, увы, не сходит со страниц сводок.

Возле СТО стоит разбитый автобус

Возле СТО стоит разбитый автобус

Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ

Например, шиномонтаж так тщательно разрушили в прошлом году на День независимости США (4 июля), что восстанавливать его и не пытались. А вот СТО рядом, хотя и посеченное, иногда работает. Своей очереди на ремонт там ждет расстрелянный украинскими снарядами пассажирский автобус.

Семья Виктора выживает под ежедневными обстрелами ВСУ

Семья Виктора выживает под ежедневными обстрелами ВСУ

Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

Эти подробности поведал нам местный жители пенсионер Виктор. Он работал на заводе по ремонту шахтного оборудования, живет на Октябрьской с женой. Их дом поврежден (2 украинских снаряда легли во двор), но помощи их семья не пока получила.

- Ходили, писали заявление, но пока никто даже акт составить не пришел. Понятно, разрушено много жилья. Вот у соседей дом полностью разбомбило, они уехали, - рассказал Виктор. – Нам тоже жить трудно, но мы не уедем!

Дом соседей Виктора разрушен обстрелами ВСУ

Дом соседей Виктора разрушен обстрелами ВСУ

Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

Действительно, по соседству виднеются развалины частного дома, от которого остался один фундамент. Через дорогу – двухэтажный дом на несколько квартир, в котором живет только одинокая пенсионерка лет 80 - ти.

- Крышу снарядом пробило, никто не ремонтировал. Все залили дожди, мебель сгнила, полы провалились. Жить теперь там нельзя, - поясняет Виктор.

Дом уничтожен ударом украинского снаряда

Дом уничтожен ударом украинского снаряда

Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

Дом на ул. Спартака 38 также основательно выгорел. А так, улица тихая, асфальтированная, много зелени. Несколько домов новые и очень недешёвые, явно возведены до начала агрессии Украины против Донбасса.

Теперь это экстремальное место: за полчаса пребывания там в полукилометре (примерно) от журналистов «Комсомолки» дважды падали кассетные снаряды ВСУ.

- Это нас так украинские боевики поздравляют! – говорит пенсионерка Валентина Павловна. – Не дождутся, мы с родного поселка не уедем!

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