«Жить трудно, но мы не уедем»: Район ж/д вокзала Донецка подвергся обстрелу ВСУ

Дом уничтожен ударом украинского снаряда Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ

Накануне празднования Дня шахтера и Дня города Донецк, которые традиционно отмечаются в последнее воскресенье августа, ВСУ нанесли ряд артиллерийских ударов.

26 августа после 15.00 один из них пришелся на поселок Застанционный Кубыйшевского района (недалеко от бывшего аэропорта и железнодорожного вокзала). Натовские снаряды сожгли дом по ул. Спартака 38, рядом было ранено две женщины.

Шиномонтаж ВСУ разбили прошлым летом Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ

Рано утром 27 августа «Комсомолка» отправилась на место обстрела. Утренний поселок казался тихим и мирным. Идиллию нарушали звуки артиллерийских залпов с украинских позиций, да заделанные после прилетов снарядов ВСУ пленкой и древесными плитами окна домов.

Вдоль улицы Артемовской то тут, то там видны «живописные» развалины. Этот район, увы, не сходит со страниц сводок.

Возле СТО стоит разбитый автобус Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ

Например, шиномонтаж так тщательно разрушили в прошлом году на День независимости США (4 июля), что восстанавливать его и не пытались. А вот СТО рядом, хотя и посеченное, иногда работает. Своей очереди на ремонт там ждет расстрелянный украинскими снарядами пассажирский автобус.

Семья Виктора выживает под ежедневными обстрелами ВСУ Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

Эти подробности поведал нам местный жители пенсионер Виктор. Он работал на заводе по ремонту шахтного оборудования, живет на Октябрьской с женой. Их дом поврежден (2 украинских снаряда легли во двор), но помощи их семья не пока получила.

- Ходили, писали заявление, но пока никто даже акт составить не пришел. Понятно, разрушено много жилья. Вот у соседей дом полностью разбомбило, они уехали, - рассказал Виктор. – Нам тоже жить трудно, но мы не уедем!

Дом соседей Виктора разрушен обстрелами ВСУ Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

Действительно, по соседству виднеются развалины частного дома, от которого остался один фундамент. Через дорогу – двухэтажный дом на несколько квартир, в котором живет только одинокая пенсионерка лет 80 - ти.

- Крышу снарядом пробило, никто не ремонтировал. Все залили дожди, мебель сгнила, полы провалились. Жить теперь там нельзя, - поясняет Виктор.

Дом уничтожен ударом украинского снаряда Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

Дом на ул. Спартака 38 также основательно выгорел. А так, улица тихая, асфальтированная, много зелени. Несколько домов новые и очень недешёвые, явно возведены до начала агрессии Украины против Донбасса.

Теперь это экстремальное место: за полчаса пребывания там в полукилометре (примерно) от журналистов «Комсомолки» дважды падали кассетные снаряды ВСУ.

- Это нас так украинские боевики поздравляют! – говорит пенсионерка Валентина Павловна. – Не дождутся, мы с родного поселка не уедем!

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