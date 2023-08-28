За сутки ВСУ выпустили 245 боеприпасов по ДНР, ранены шесть человек

ВСУ выпустили по ДНР свыше 240 боеприпасов за сутки (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины за сутки выпустили по ДНР 245 единиц различных боеприпасов. В результате обстрелов ранения различной степени тяжести получили 6 гражданских лиц в том числе четверо детей в Куйбышевском, Киевском районах Донецка и Центрально-Городском районе Горловки. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Повреждены 13 жилых домостроений в Киевском, Куйбышевском районах Донецка, Центрально-Городском и Никитовском районах Горловки, а также три объекта гражданской инфраструктуры в Куйбышевском районе Донецка и Центрально-Городском районе Горловки. На донецком направлении противник совершил 46 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью. На горловском — 17 обстрелов из артиллерии 152 мм, на ясиноватском — 5 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм, — заявили в ведомстве.

В СЦКК добавили, что ВСУ обстреляли Горловку, Ясиноватую, Ясиноватский район, Донецк и Макеевку.

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