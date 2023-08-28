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НовостиПолитика28 августа 2023 5:59

За сутки ВСУ выпустили 245 боеприпасов по ДНР, ранены шесть человек

Украинские боевики за сутки обстреляли пять городов ДНР
Виктория ПОДАРОВА
ВСУ выпустили по ДНР свыше 240 боеприпасов за сутки (архивное фото)

ВСУ выпустили по ДНР свыше 240 боеприпасов за сутки (архивное фото)

Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины за сутки выпустили по ДНР 245 единиц различных боеприпасов. В результате обстрелов ранения различной степени тяжести получили 6 гражданских лиц в том числе четверо детей в Куйбышевском, Киевском районах Донецка и Центрально-Городском районе Горловки. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Повреждены 13 жилых домостроений в Киевском, Куйбышевском районах Донецка, Центрально-Городском и Никитовском районах Горловки, а также три объекта гражданской инфраструктуры в Куйбышевском районе Донецка и Центрально-Городском районе Горловки. На донецком направлении противник совершил 46 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью. На горловском — 17 обстрелов из артиллерии 152 мм, на ясиноватском — 5 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм, — заявили в ведомстве.

В СЦКК добавили, что ВСУ обстреляли Горловку, Ясиноватую, Ясиноватский район, Донецк и Макеевку.

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