Денис Пушилин: В результате обстрелов ВСУ с 2022 года повреждено около двух тысяч многоквартирных домов в ДНР

В ДНР с 2022 года повреждено около двух тысяч многоквартирных домов из-за обстрелов ВСУ (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины в Донецкой Народной Республике с прошлого года повреждено около двух тысяч многоквартирных домов, а также порядка пяти тысяч частных домов. Об этом сообщили временно исполняющий обязанности Главы региона Денис Пушилин в эфире «Россия-24».

- Сейчас мы можем говорить, что ущерб достаточно серьезный нанесен Донецку - только с начала 2022 года повреждено противником около двух тысяч домов многоквартирных и порядка 5 тысяч домов индивидуальных, - отметил врио Главы ДНР.

Напомним, что ранее Денис Пушилин сообщил, что вооруженные силы Российской Федерации улучшили позиции на Авдеевском направлении. По его словам, в направлении населенного пункта Красногоровка российские подразделения имели определенный успех.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

За сутки ВСУ выпустили 245 боеприпасов по ДНР, ранены шесть человек

Украинские боевики за сутки обстреляли пять городов ДНР (подробнее)