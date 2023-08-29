Денис Пушилин заявил, что ВСУ подтягивают резервы в районы Старомайорского и Урожайного

Пушилин заявил, что ВСУ подтягивают резервы на Южно-Донецком направлении. Фото: АГ ДНР

Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live» заявил, что украинские войска подтягивают резервы в районы Старомайорского и Урожайного. По его словам, противник проводит ротацию на Южно-Донецком направлении.

- У нас две горячих точки на Южно-Донецком направлении — это Урожайное и Старомайорское. Противник не имеет возможности закрепиться в Урожайном - негде закрепляться. Там фиксируется снижение интенсивности боевых действий, говорят, что там проходит ротация. Мы это тоже фиксируем, но мы видим изменение характера боевых действий, - отметил врио Главы ДНР.

Напомним, ранее Денис Пушилин сообщил, что вооруженные силы Российской Федерации улучшили позиции на Авдеевском направлении. По его словам, в направлении населенного пункта Красногоровка российские подразделения имели определенный успех.

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