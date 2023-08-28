От обстрела ВСУ в Никитовском районе Горловки погиб мирный житель

В Никитовском районе Горловки погиб мирный житель из-за обстрела ВФУ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вооруженные формирования Украины продолжают обстреливать территорию Донецкой Народной Республики. В результате очередного артиллерийского удара в Никитовском районе Горловке погиб 18-летний мирный житель. Об этом сообщил глава города Иван Приходько.

- Вследствие обстрела Никитовского района Горловки со стороны украинских бандформирований погиб 18-летний мирный житель. Вечная память, - написал в телеграм-канале мэр города.

Отметим, что военные эксперты из СЦКК ДНР сообщают, что из района населенного пункта Дзержинск по Никитовскому району Горловки вооруженные формирования Украины выпустили десять снарядов калибром 152 мм. Кроме того, ранее мэр Горловки сообщил, что количество раненых при обстреле города возросло до двух человек. Также в центре города был поврежден детский сад и многоквартирный дом.

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