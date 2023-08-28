В результате обстрела ВСУ в центре Горловки ранена женщина

В центре Горловки ранена женщина от обстрела ВСУ Фото: Олег УКЛАДОВ

В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в центре Горловки ранена женщина. Об этом сообщил глава города Иван Приходько.

- В результате обстрела центра Горловки со стороны вооруженных формирований Украины ранена мирная жительница, - написал в телеграм-канале мэр Горловки.

Стоит отметить, что по данным СЦКК ДНР, около 10:15 был зафиксирован обстрел Центрально-Городского района Горловки. Вооруженные формирования Украины выпустили из района населенного пункта Дзержинск два снаряда калибром 152 мм.

Напомним, что ВСУ за прошлые сутки выпустили по территории Донецкой Народной Республики 245 единиц различных боеприпасов. Под огонь украинских боевиков попали Горловка, Ясиноватая, Ясиноватский район, Донецк и Макеевка. В результате обстрелов ранения различной степени тяжести получили шесть гражданских лиц, в том числе четверо детей.

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