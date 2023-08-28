Мэр Горловки сообщил, что количество раненых при обстреле города возросло до двух человек

Количество раненых при обстреле Горловки возросло до двух человек Фото: Олег УКЛАДОВ

В результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины количество раненых при обстреле Горловки возросло до двух человек. Об этом сообщил глава города Иван Приходько.

- Количество раненых обстрелом украинских террористов жителей Горловки возросло до двух, - написал в телеграм-канале мэр города.

Иван Приходько добавил, что украинские боевики продолжают обстреливать Горловку. Сейчас под огнем противника находится Никитовский район. По его словам, снаряды ВСУ разрываются около автодрома. Под угрозой находятся жители жилого массива «Комсомолец» и поселка шахты имени Гагарина.

По данным СЦКК ДНР, ВСУ за час выпустили по Никитовскому району Горловки десять снарядов калибром 152 мм из района населенного пункта Дзержинск.

Напомним, ранее мэр города сообщил, что в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в центре Горловки был поврежден детский сад и многоквартирный дом.

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