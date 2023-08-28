От обстрела ВСУ в центре Горловки поврежден детский сад и многоквартирный дом

Последствия обстрела центра Горловки. Фото: ТГ/Приходько РИК

В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в центре Горловки поврежден детский сад и многоквартирный дом. Об этом сообщил глава города Иван Приходько.

- Повреждено здание одного из детских садов. В результате украинской вооруженной агрессии поврежден многоквартирный жилой дом в центре Горловки по проспекту Ленина, - написал в телеграм-канале мэр Горловки.

Иван Приходько добавил, что при обстреле центра Головки противник использовал кассетные боеприпасы.

Напомним, что в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в центре Горловки была ранена женщина. Около 10:15 был зафиксирован обстрел Центрально-Городского района Горловки. Вооруженные формирования Украины выпустили из района населенного пункта Дзержинск два снаряда калибром 152 мм.

Кроме того, в ДНР с прошлого года повреждено около двух тысяч многоквартирных домов, а также порядка пяти тысяч частных домов из-за обстрелов украинских боевиков.

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