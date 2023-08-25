Мэр Донецка сообщил, что от обстрела ВСУ в Петровском районе погибла женщина

От обстрела ВСУ в Петровском районе погибла женщина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В результате обстрела вооруженных формирований Украины в Петровском районе Донецка на улице Углегорской погибла женщина. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин.

- От обстрела ВСУ в Петровском районе на улице Углегорской погибла женщина, анкетные данные уточняются. По предварительным данным есть раненые, - написал в телеграм-канале мэр города.

По данным СЦКК ДНР, около 12:15 из района населенного пункта Кураховка по Петровскому и Кировскому районам Донецка украинские боевики выпустили три снаряда калибром 155 мм.

Напомним, ранее вооруженные формирования Украины выпустили по Донецку и Макеевке 15 кассетных снарядов. С 09:40 по 10:00 противник выпустил девять кассетных снарядов натовского калибра по Петровскому и Кировскому районам.

Кроме того, утром 25 августа ВСУ выпустили по Макеевке 20 ракет из реактивной системы залпового огня.

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