СЦКК ДНР: ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке 15 кассетных снарядов

ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке 15 кассетных снарядов (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины выпустили по Донецку и Макеевке 15 кассетных снарядов. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 09:25 – населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район), выпущено два снаряда калибром 155 мм (кассетный), - отмечают в ведомстве.

По данным СЦКК ДНР, обстрел столицы Республики продолжался с 09:40 по 10:00. За это время противник выпустил еще девять кассетных снарядов натовского калибра по Петровскому и Кировскому районам. Украинские боевики ввели огонь с позиций в Галицыновке и Кураховке.

Кроме того, по Червоногвардейскому району Макеевки вооруженные формирования Украины из района Орловки выпустили еще четыре кассетных снаряда.

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