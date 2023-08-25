Украинские войска выпустили по Макеевке 20 ракет из РСЗО

ВСУ не прекращают обстрелы крупных городов Донбасса Фото: Иван ЖИЛЯК

Утром 25 августа украинские войска нанесли по расположенной в ДНР Макеевке мощный удар из реактивных систем залпового огня (РСЗО), выпустив по городу в общей сложности 20 снарядов. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что обстрел был зафиксирован в 09:20. Под огнем оказался Червоногвардейский район города.

- 09:20 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 20 ракет из РСЗО, - говорится в сообщении представительства.

Напомним, украинские войска не прекращают обстрелы крупных городов Донбасса. Только за прошедший день ВСУ выпустили по Донецку и его окрестностям более 180 снарядов калибром 155 мм, в том числе кассетных, и 43 ракеты из РСЗО. В городе погиб один и были ранены четыре мирных жителя.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

При обстреле Донецка пострадала центральная городская клиническая больница № 1

Под удар украинских войск попала улица Артема в центре Донецка (подробнее)