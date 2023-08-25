Один мирный житель погиб, еще четыре ранены при обстреле ВСУ Донецка 24 августа

Под огнем украинских войск оказались прифронтовой и центральный районы Донецка Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецке в результате обстрелов ВСУ 24 августа погиб один и были ранены четыре мирных жителя. Под огнем украинских войск оказались прифронтовой и центральный районы столицы ДНР. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Поступили сведения о гибели гражданского лица - женщины в Петровском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получили 4 гражданских лица в Киевском районе Донецка, - заявили наблюдатели.

По данным СЦКК ДНР, за сутки территория региона была обстреляна противником 93 раза из РСЗО и артиллерии калибром 152 и 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью. Под удар попали шесть населенных пунктов Республики - Горловка, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка, Александровка и Старомихайловка, где обстрелами были повреждены 13 жилых домов и 6 объектов гражданской инфраструктуры.

Всего ВСУ выпустили по ДНР в этот день 337 боеприпасов.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ВСУ за день выпустили по Донецку и его окрестностям более 180 снарядов калибром 155 мм, в том числе кассетных, и 43 ракеты из РСЗО

В столице ДНР 24 августа под обстрелами погибла женщина, еще одна - ранена (подробнее)