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НовостиПолитика25 августа 2023 6:00

При обстреле Донецка пострадала центральная городская клиническая больница № 1

Под удар украинских войск попала улица Артема в центре Донецка
Ирина ДМИТРИЕВА
Под обстрелом ВСУ оказалось медучреждение (архивное фото)

Под обстрелом ВСУ оказалось медучреждение (архивное фото)

При обстреле Донецка со стороны ВСУ 24 августа пострадало здание центральной городской больницы. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что здание медучреждения расположено по улице Артема.

- По оперативным линиям СЦКК ДНР за 24 августа по состоянию на 22:00 поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины городов Республики: город Донецк (Киевский район) - Центральная городская клиническая больница № 1 г. Донецка по улице Артема, - говорится в телеграм-канале представительства.

В СЦКК ДНР также отметили, что при обстреле центральной улицы Артема в Донецке пострадали две женщины.

- По улице Артема, 208 ранены женщины 1964 и 1992 годов рождения, - заявили наблюдатели.

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