При обстреле Донецка пострадала центральная городская клиническая больница № 1

Под обстрелом ВСУ оказалось медучреждение (архивное фото)

При обстреле Донецка со стороны ВСУ 24 августа пострадало здание центральной городской больницы. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что здание медучреждения расположено по улице Артема.

- По оперативным линиям СЦКК ДНР за 24 августа по состоянию на 22:00 поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины городов Республики: город Донецк (Киевский район) - Центральная городская клиническая больница № 1 г. Донецка по улице Артема, - говорится в телеграм-канале представительства.

В СЦКК ДНР также отметили, что при обстреле центральной улицы Артема в Донецке пострадали две женщины.

- По улице Артема, 208 ранены женщины 1964 и 1992 годов рождения, - заявили наблюдатели.

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