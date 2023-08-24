В Петровском районе Донецка фиксируют новые прилеты снарядов ВСУ в районе шахты имени Челюскинцев

Район шахты имени Челюскинцев в Донецке снова под обстрелом. Фото: ТГ/Кулемзин

Под огонь ВСУ вновь попал Петровский район Донецка. Прилеты снарядов фиксируют в окрестностях шахты имени Челюскинцев. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

- В окрестностях шахты имени Челюскинцев Петровского района снова прилеты! - заявил он.

Мэр обратился к жителям города с просьбой не покидать укрытий.

- Не выходите на улицу! - призвал дончан Кулемзин.

Напомним, в июне 2022 года украинские военные уничтожили шахту имени Челюскинцев в Петровском районе Донецка, по которой был открыт массированный огонь. В результате попадания снарядов загорелось здание административно-бытового комплекса предприятия. На момент обстрела под землей находились люди - в забое были более 50 горняков. Все шахтеры поднялись на поверхность. Однако во время того, как сотрудники МЧС проводили мероприятия по спасению горняков, два их специализированных автомобиля также оказались под обстрелом ВСУ. Вследствие попадания снарядов обе машины сгорели. Обошлось без жертв.

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