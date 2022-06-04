При ликвидации последствий обстрела шахты имени Челюскинцев в Донецке сгорели две машины МЧС

Последствия обстрела шахты. Фото: ТГ/Кулемзин

Сегодня под удар украинских войск в Петровском районе Донецка попали горноспасатели. Сотрудники службы лишились своего транспорта при ликвидации пожара, возникшего вследствие обстрела шахты имени Челюскинцев. Об этом сообщили в Министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел утром, когда после обстрела территории горного предприятия произошло его отключение от электроснабжения. Для ликвидации аварийной ситуации на место выехали силы ГВГСО, которые тоже попали под обстрел.

- Во время того, как сотрудники МЧС проводили мероприятия по спасению горняков, вследствие попадания взрывоопасных предметов сгорели два специализированных автомобиля спасателей, - заявили в МЧС.

Напомним, сегодня утром украинские каратели нанесли удар по Петровскому району Донецка, в результате которого загорелось здание административного бытового комплекса шахты имени Челюскинцев на площади Правды, 1а. Был обесточен вентилятор главного проветривания скипового ствола предприятия.

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