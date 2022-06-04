Украинские боевики обстреляли шахту имени Челюскинцев в Донецке

Пострадало административное здание предприятия. Фото: офсайт ДНР

Под обстрел украинских боевиков вновь попал прифронтовой Петровский район Донецка. Под ударом оказалась шахта имени Челюскинцев, где от попадания одного из снарядов загорелось здание административно-бытового комплекса. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Зафиксировано возгорание здания административно-бытового комплекса в результате обстрела вооруженными формированиями Украины шахты имени Челюскинцев по адресу: площадь Правды, 1 «а», - заявили наблюдатели.

Уточняется, что украинским обстрелом были также обесточены 20 трансформаторных подстанций в этом районе.

- Без энергоснабжения остались 20000 абонентов поселка шахты имени Челюскинцев, - проинформировали в СЦКК.

Позже стало известно, что в результате обстрела пострадал мирный житель.

- По оперативной линии поступила информация о ранении гражданского лица - мужчины 1960 года рождения в результате обстрела ВФУ Петровского района города Донецка по адресу: улица Углегорская, 19/ 2, - сообщили в представительстве Республики.

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