Шахта имени Челюскинцев в Донецке была уничтожена украинскими националистами

Вследствие обстрела сгорело здание административного бытового комплекса предприятия. Фото: кадр из видео УНМ ДНР

Украинские боевики продолжают уничтожать гражданскую инфраструктуру и жилые кварталы целых городов, отказываясь от прямых столкновений с союзной армией Донбасса. Цель Киева - это мирные жители. Об этом заявили в Управлении народной милиции ДНР.

Там отметили, что в ходе вчерашнего обстрела украинские националисты уничтожили шахту имени Челюскинцев в Петровском районе Донецка, по которой был открыт массированный огонь.

- Украина - это государство-террорист, тут на Донбассе другого названия для нее нет. Шахта имени Челюскинцев была уничтожена украинскими националистами, били из минометов, градов и ураганов, - сообщили в пресс-службе оборонного ведомства Республики.

Один из снарядов, который прилетел по шахте. Фото: кадр из видео УНМ ДНР

Напомним, вчера, 4 июня, украинские боевики обстреляли шахту имени Челюскинцев в Донецке. В результате попадания снарядов загорелось здание административно-бытового комплекса предприятия.

Последствия обстрела шахты имени Челюскинцев в Донецке. Фото: ТГ/Кулемзин

По данным МЧС ДНР, на момент обстрела под землей находились люди - в забое были более 50 горняков.

- В 16 часов в филиале шахты имени Челюскинцев в результате артиллерийского обстрела произошло общешахтное отключение электроэнергии. Под землей находился 51 горняк, - рассказали спасатели.

Для оказания помощи рабочим на место происшествия отправился отряд горноспасателей вместе с командным составом Оперативного государственного военизированного отряда Донецка. В общей сложности - 14 человек.

Все шахтеры поднялись на поверхность. Однако во время того, как сотрудники МЧС проводили мероприятия по спасению горняков, два их специализированных автомобиля также оказались под обстрелом ВФУ. Вследствие попадания снарядов обе машины сгорели. Обошлось без жертв.

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