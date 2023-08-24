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НовостиПолитика24 августа 2023 12:55

Российские дроны-камикадзе уничтожают позиции ВСУ на Авдеевском направлении

На Авдеевском направлении российские дроны меткими ударами разбирают позиции ВСУ
Владислав ГУЩИН
Российские дроны уничтожают позиции ВСУ на Авдеевском направлении

Российские дроны уничтожают позиции ВСУ на Авдеевском направлении

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российские дроны-камикадзе, управляемые операторами первого Донецкого армейского корпуса, уничтожают позиции вооруженных формирований Украины на Авдеевском направлении. Об этом сообщает Народная милиция Донецкой Народной Республики.

- Дроны, управляемые операторами отряда специального назначения «Русские ястребы» 1 Донецкого армейского корпуса, меткими ударами разбирают позиции украинских боевиков на Авдеевском направлении, - отмечают в ведомстве.

Напомним, что на Донецком направлении российская группировка «Юг» при поддержке авиации отразила шесть атак противника в районе населенных пунктов Северное, Берестовое и Невельское. Украинские войска потеряли более 100 человек личного состава и десять единиц техники.

Кроме того, 21 августа в Министерстве обороны России сообщили, что противовоздушная оборона сбила украинский самолет Су-25 в районе населенного пункта Старорайское Донецкой Народной Республики.

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