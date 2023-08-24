Российские дроны-камикадзе уничтожают позиции ВСУ на Авдеевском направлении

Российские дроны уничтожают позиции ВСУ на Авдеевском направлении
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Российские дроны-камикадзе, управляемые операторами первого Донецкого армейского корпуса, уничтожают позиции вооруженных формирований Украины на Авдеевском направлении. Об этом сообщает Народная милиция Донецкой Народной Республики.
- Дроны, управляемые операторами отряда специального назначения «Русские ястребы» 1 Донецкого армейского корпуса, меткими ударами разбирают позиции украинских боевиков на Авдеевском направлении, - отмечают в ведомстве.
Напомним, что на Донецком направлении российская группировка «Юг» при поддержке авиации отразила шесть атак противника в районе населенных пунктов Северное, Берестовое и Невельское. Украинские войска потеряли более 100 человек личного состава и десять единиц техники.
Кроме того, 21 августа в Министерстве обороны России сообщили, что противовоздушная оборона сбила украинский самолет Су-25 в районе населенного пункта Старорайское Донецкой Народной Республики.
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