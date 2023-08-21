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НовостиПолитика21 августа 2023 11:53

Российская ПВО сбила украинский самолет Су-25 в ДНР

В районе населенного пункта Старорайское ДНР российская ПВО сбила украинский самолет Су-25
Владислав ГУЩИН
ВС РФ сбили украинский самолет Су-25 в ДНР

ВС РФ сбили украинский самолет Су-25 в ДНР

Фото: Александр КОЦ

Российская противовоздушная оборона сбила украинский самолет Су-25 в районе населенного пункта Старорайское Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

- Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Старорайское Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. За сутки перехвачено три реактивных снаряда систем залпового огня «Ураган» и HIMARS, - рассказали в ведомстве.

По данным Минобороны, за прошлые сутки российские войска поразили живую силу и военную технику противника в 167 районах. Также украинская сторона потеряла 36 беспилотных летательных аппаратов, в том числе и в районах населенных пунктов Красная Поляна, Берестовое, Степное, Горловка.

Напомним, что на Южно-Донецком направлении российские войска при поддержке авиации и артиллерии уничтожили до 110 человек личного состава противника, а также семь единиц военной техники.

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