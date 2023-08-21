Денис Пушилин: Российские войска пресекли попытки ВСУ закрепиться в Старомайорском и Урожайном

ВС РФ пресекли попытки ВСУ закрепиться в Старомайорском и Урожайном Фото: Александр КОЦ

В эфире телеканала «Россия 24» временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска пресекли попытки вооруженных формирований Украины закрепиться в Старомайорском и Урожайном. По его словам, сейчас Южно-Донецкое направление является самой горячей точкой.

- Самой горячей точкой является Южно-Донецкое направление. Противник продолжает попытки закрепиться на участке Старомайорское-Урожайное. По сути, сейчас эти два населенных пункта находятся в серой зоне, наши подразделения, используя артиллерию, при поддержке авиации, не допускают закрепления и продвижения противника дальше, - отметил врио Главы ДНР.

Денис Пушилин добавил, что противник бросает дополнительные силы на Южно-Донецкое направление, не считая своих потерь.

Напомним, ранее врио Главы ДНР сообщил, что российские войска заняли три опорных пункта на Авдеевском направлении.

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