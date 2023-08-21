Денис Пушилин заявил, что российские войска заняли три опорных пункта на Авдеевском направлении

ВС РФ заняли три опорных пункта на Авдеевском направлении Фото: Александр КОЦ

Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что российские войска заняли три опорных пункта на Авдеевском направлении. По его словам, ВС РФ продвинулись в направлении населенного пункта Новокалиново.

- Что касается Авдеевского направления, порядка трех опорных пунктов противника были заняты нашими подразделениями в направлении населенного пункта Новокалиново, - отметил врио Главы ДНР.

Денис Пушилин добавил, что наступательные действия российских войск на Авдеевском направлении продолжается. Он также подчеркнул, что на Марьинском направлении на данный момент серьезных изменений нет.

Напомним, что Первая Славянская бригада уничтожает противника под Авдеевкой. Слаженная работа опытных экипажей танков Т-80 и современных средств аэроразведки на Авдеевском направлении держит врага в напряжении ежедневно.

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