Бои под Авдеевкой. Фото: скриншот с видео Народной Милиции ДНР

Опытные танкисты Первой Славянской бригады уничтожают противника под Авдеевкой. Об этом сообщает Народная Милиция ДНР.

- Слаженная работа опытных экипажей танков Т-80 и современных средств аэроразведки на Авдеевском направлении держит врага в напряжении ежедневно. Боевые машины, в сопровождении квадрокоптеров, которые ведут наблюдение за противником, подавляют огневые точки и позиции украинских националистов, - говорится в сообщении Народной Милиции.

Ранее сообщалось, что вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки 31 раз открывали огонь по Донецкой Народной Республике, выпустив по ее территории 104 снаряда и ракеты. На донецком направлении противник совершил 18 обстрелов из артиллерии 155 мм (стандарт НАТО), в т.ч. с кассетной боевой частью.

На горловском - девять обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 мм.

На светлодарском - четыре обстрела из артиллерии 155 мм.

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