«Плачу каждый день! Моего родного дома больше нет»: В Киевском районе Донецка убирают последствия удара ВСУ ракетой Himars

Работы по уборке завалов начались Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

Спустя почти пять месяцев после террористического удара по девятиэтажному дому в Киевском районе Донецка коммунальщики приступили к разбору остатков завалов, которые не убрали сразу после трагедии. Начиная с пятницы, 18 августа, у разбитого дома №246 работают экскаваторы и курсируют самосвалы.

«Камазы» коммунального предприятия «Громада» вывозят мусор Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

- Живу у родственников,- говорит дончанка Елена, которая раньше проживала в этом доме. – Мне все напоминают, мол, благодари Небо, что жива осталась, не попала под завалы… А я плачу каждый день! Моего родного дома больше нет.

Трагедия произошла в понедельник, 27 марта 2023 года, в 22.10. Залп Himars был выпущен из Краматорска.

Водитель экскаватора вынужден рисковать, приближаясь к огромному провалу в аварийном доме Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

Как сообщает СЦКК, работало ПВО ДНР, однако одна ракета (по словам очевидцев, все-таки две) проделала огромную дыру в доме. В шоке был весь район – грохот стоял такой, будто взорвалось несколько мощных авиабомб.

Экскаваторы сменяют друг друга Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

- Мы уже спать легли и тут как ударило! Страшно было очень, стекла вылетели. Выбежали – а в соседнем подъезде дыра! Дом прошило насквозь! - рассказывали тогда «Комсомолке» очевидцы.

В результате удара погибла семья, их тела долго не могли извлечь из-под завалов. Еще 3 человека было ранено, в окрестных домах вылетели стекла. Кстати, формально пострадавших было больше – многие пострадали от осколков собственных окон. Среди них – подросток, который играл во время прилета Himars за компьютером рядом с окном.

Однако за медпомощью люди с порезами не обращались и в статистику не вошли.

Погрузка мусора шла и в выходные Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

Все пять месяцев здание, которое может обрушиться в любую минуту, так и стояло в окружении мусора из разрушенных квартир. Наконец, его стали вывозить.

Отметим, что артудар достался и соседнем дому: в ночь на 19 июля в крышу здания попал реактивный снаряд о украинского БМ-21 «Град». Долго хвостовая часть ракеты «украшала» собой двор, пока ее не вывезли.

Остатки реактивного снаряда «Град» у подъезда Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

Угроза обрушения разбитого Himars здания пугает жителей. Но сносить его сложно: район плотно застроен, в соседних (в том числе расположенных впритык) домах живут сотни людей.

Объявление на подъезде поврежденного дома Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

- Мы ходили по инстанциям, - рассказали «КП» жильцы. – Интересовались судьбой дома, будут ли его восстанавливать. Почти сто процентов, что снесут. Будут применять «мариупольскую» технологию сноса по частям.

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