«Дом прошило насквозь»: Жители рассказали о последствиях обстрела ВСУ Киевского района Донецка

Место попадания снаряда ВСУ в жилой дом Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ

В понедельник, 27 марта, в 22.10 три снаряда украинской артиллерии (так говорят очевидцы, СЦКК сообщает о двух снарядах) поразили девятиэтажные дома по ул. Куйбышева в Киевском районе Донецка. 11 многоэтажек остались без света, тепла, газа и неизвестно, будет ли туда подаваться вода (в соответствии с графиком, это станет понятно уже завтра).

В результате обстрела ранены три человека. Но судя по характерам повреждений, мог обрушиться весь подъезд, и тогда убитые и раненые исчислялись бы десятками.

Стекла выбиты в десятках квартир Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ

- Мы уже спать легли и тут как ударило! Страшно было очень, стекла повылетали. Выбежали – а в соседнем подъезде дыра! Дом прошило насквозь! - рассказали «Комсомолке» очевидцы.

Самые большие повреждения получил дом по адресу ул. Куйбышева 246. В нем сквозная дыра, один из подъездов залит водой из системы отопления и завален обломками перекрытий. Сейчас проводится оценка ущерба и когда она будет завершена, власти примут решение о судьбе этого дома.

Поврежденный подъезд залит водой. Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ

В соседних многоэтажках выбиты стекла в десятках квартир. Весь район ж-д вокзала остался без отопления.

Стекла выбиты в десятках квартир Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ

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