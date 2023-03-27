Количество пострадавших в Куйбышевском районе Донецка возросло до трех

На месте обстрела работают спасатели. Фото: ДНР Онлайн

По уточненной информации, количество пострадавших мирных жителей в Куйбышевском районе Донецка возросло до трех. Ранее украинские боевики обстреляли район из реактивной системы залпового огня, выпустив две ракеты. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— По уточненным данным на улице Куйбышева ранена женщина 1985 года рождения, девушка 2004 и парень 2000 годов рождения, — отметили в ведомстве.

Напомним, что вооруженные формирования Украины нанесли удар по району около 22:10. В результате обстрела были повреждены несколько жилых домов на улице Куйбышева, а также зафиксировано прямое попадание снаряда в одну из многоэтажек.

Ранее ВФУ обстреляли Калининский район города. В результате украинской агрессии была повреждена школа, детский сад, а также не менее шести жилых домов.

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