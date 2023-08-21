Российские войска нанесли поражение ВСУ у Старомайорского и Урожайного в ДНР

ВС РФ нанесли поражение ВСУ у Старомайорского и Урожайного в ДНР Фото: Александр КОЦ

Российская группировка «Восток» при поддержке авиации и артиллерии уничтожила до 110 человек личного состава противника, а также семь единиц военной техники на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

- На Южно-Донецком направлении подразделения российской группировки войск «Восток» при поддержке оперативно-тактической авиации и огня артиллерии нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Старомайорское и Урожайное Донецкой Народной Республики, - отмечают в ведомстве.

По данным Минобороны, на этом направлении потери противника составляют 110 военнослужащих. Также украинская сторона потеряла две боевые бронированные машины, два автомобиля. Кроме того, была уничтожена американская артиллерийская система М777, САУ AS-90 «Braveheart» производства Великобритании и «Нона-С».

Напомним, ранее врио Главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска пресекли попытки вооруженных формирований Украины закрепиться в Старомайорском и Урожайном.

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