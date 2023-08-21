Пушилин заявил, что ВСУ пытались несколько раз продвинутся на флангах Артемовска

ВС РФ отражают атаки ВСУ на флангах Артемовска (архивное фото) Фото: Александр КОЦ

Временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Россия 24» заявил, что вооруженные формирования Украины пытались несколько раз продвинутся на флангах Артемовска.

- Что касается флангов, противник за последние дни, как по южному флангу, так и северному флангу, предпринимал попытки продвигаться, - отметил врио Главы ДНР.

Денис Пушилин добавил, что сейчас на северо-западе населенного пункта Клещеевка идет противостояние за высоты. Противник ежедневно пытается атаковать Андреевку, чтобы попытаться там закрепиться.

Напомним, ранее врио Главы ДНР сообщил, что российские войска заняли три опорных пункта на Авдеевском направлении. По его словам, ВС РФ продвинулись в направлении населенного пункта Новокалиново.

Кроме того, российские войска пресекли попытки вооруженных формирований Украины закрепиться в Старомайорском и Урожайном.

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