Российские десантники отражают наступления ВСУ на окраинах Артемовска

Украинские подразделения ни на метр не приблизились к обороняемому городу. Фото: скриншот с видео Минобороны

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы десантно-штурмовых и разведывательных подразделений одного из соединений Воздушно-десантных войск по отражению наступления украинских формирований на западных окраинах Артемовска.

«МЫ ЕЕ СЖИГАЕМ И БУДЕМ ЖЕЧЬ ВПРЕДЬ!»

- На сегодня настолько грамотно командованием и личным составом организована оборона, что где бы не шла пехота противника, военная техника – мы ее сжигаем и будем жечь впредь! – рассказал разведчик-пулеметчик роты специального назначения отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения (позывной «Горец»).

СМЕЛЫМИ И РЕШИТЕЛЬНЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ

Расчетами беспилотной авиации соединением Воздушно-десантных войск было выявлено выдвижение к позициям российских подразделений нескольких групп украинской пехоты.

- Подпустив противника до определенного рубежа и позволив ему занять несколько лесопосадок, десантники массированным огнем из ручных противотанковых гранатометов, выпускаемых по навесной траектории, накрыли наступающие подразделения боевиков. После чего рассеяли остатки наступающих групп противника огнем из автоматического гранатомета АГС-17 «Пламя» и 12,7-мм крупнокалиберного пулемета «Корд», уничтожив при этом большое количество личного состава противника, - говорится в сообщении Министерства обороны России.

Благодаря смелым и решительным действиям российских десантников украинские подразделения ни на метр не приблизились к обороняемому городу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Обстановка в зоне СВО на Донецком направлении 21 августа 2023: Противник несет большие потери в живой силе

Вооруженные силы России нанесли поражение подразделениям ВСУ сразу на нескольких направлениях (подробнее)