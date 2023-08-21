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Политика21 августа 2023 6:00

Российские десантники отражают наступления ВСУ на окраинах Артемовска

Десантно-штурмовые и разведывательные подразделения ВДВ при очередном наступлении украинских боевиков уничтожили большое количество личного состава противника
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Украинские подразделения ни на метр не приблизились к обороняемому городу. Фото: скриншот с видео Минобороны

Украинские подразделения ни на метр не приблизились к обороняемому городу. Фото: скриншот с видео Минобороны

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы десантно-штурмовых и разведывательных подразделений одного из соединений Воздушно-десантных войск по отражению наступления украинских формирований на западных окраинах Артемовска.

«МЫ ЕЕ СЖИГАЕМ И БУДЕМ ЖЕЧЬ ВПРЕДЬ!»

- На сегодня настолько грамотно командованием и личным составом организована оборона, что где бы не шла пехота противника, военная техника – мы ее сжигаем и будем жечь впредь! – рассказал разведчик-пулеметчик роты специального назначения отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения (позывной «Горец»).

СМЕЛЫМИ И РЕШИТЕЛЬНЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ

Расчетами беспилотной авиации соединением Воздушно-десантных войск было выявлено выдвижение к позициям российских подразделений нескольких групп украинской пехоты.

- Подпустив противника до определенного рубежа и позволив ему занять несколько лесопосадок, десантники массированным огнем из ручных противотанковых гранатометов, выпускаемых по навесной траектории, накрыли наступающие подразделения боевиков. После чего рассеяли остатки наступающих групп противника огнем из автоматического гранатомета АГС-17 «Пламя» и 12,7-мм крупнокалиберного пулемета «Корд», уничтожив при этом большое количество личного состава противника, - говорится в сообщении Министерства обороны России.

Благодаря смелым и решительным действиям российских десантников украинские подразделения ни на метр не приблизились к обороняемому городу.

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