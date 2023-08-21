Обстановка в зоне СВО на Донецком направлении 21 августа 2023: Противник несет большие потери в живой силе

Российские подразделения отразили серию атак украинских боевиков под Донецком. Фото: Народная Милиция ДНР

Российские подразделения отразили шесть атак украинских боевиков под Донецком.

АТАКИ УСПЕШНО ОТРАЖЕНЫ

- На Донецком направлении подразделениями «Южной» группировки войск, при поддержке штурмовой и армейской авиации успешно отражены атаки ВСУ в районах населенных пунктов Красногоровка, Первомайское, Веселое, Майорск и Старомихайловка Донецкой Народной Республики, - сообщает Министерство обороны Российской Федерации.

По данным Минобороны, за сутки потери противника на этом направлении составили свыше 280-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, шесть боевых машин пехоты, две боевые бронированные машины, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

Кроме того, в районах населенных пунктов Константиновка и Ивано-Дарьевка Донецкой Народной Республики уничтожены полевые склады боеприпасов подразделений ВСУ.

ПРЕСЕКЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДРГ

На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток», ударами оперативно-тактической авиации, огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям противника в районах Старомайорского и Урожайного.

- В районах населенных пунктов Марфополь, Червоное Запорожской области и Урожайное Донецкой Народной Республики пресечена деятельность четырех диверсионно-разведывательных групп 56-й механизированной бригады и 38-й бригады морской пехоты ВСУ, - сообщает Минобороны РФ.

В результате боев уничтожено более 130-ти украинских военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубица «Мста-Б», а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

УНИЧТОЖЕНЫ ДЕСЯТКИ БЕСПИЛОТНИКОВ

На Краснолиманском направлении профессиональными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены три атаки противника в районах Торского Донецкой Народной Республики и Белогоровка Луганской Народной Республики.

В течение суток уничтожено до 70-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа.

Кроме того, уничтожены двадцать три украинских беспилотника в районах населенных пунктов Новопетриковка, Зайцево, Яковлевка, Павловка, Семигорье Донецкой Народной Республики, Токмак Запорожской области, Каменка, Новоалексеевка Херсонской области и Лисичанск Луганской Народной Республики.

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