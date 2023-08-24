Российские войска отразили шесть атак ВСУ на Донецком направлении

ВС РФ отразили шесть атак ВСУ на Донецком направлении Фото: Александр КОЦ

На Донецком направлении российская группировка «Юг» при поддержке авиации отразила шесть атак противника в районе населенных пунктов Северное, Берестовое и Невельское. Украинские войска потеряли более 100 человек личного состава и десять единиц техники. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

- В течение суток на Донецком направлении уничтожено до 125 украинских военнослужащих, танк, четыре боевые машины пехоты, четыре автомобиля, а также гаубица «Мста-Б», - рассказали в ведомстве.

По данным Минобороны, в Донецкой Народной Республике в районе населенного пункта Верхнекаменское российские войска уничтожили склад боеприпасов противника. Также за сутки средствами противовоздушной обороны уничтожено 42 украинских БПЛА, в том числе в районах населенных пунктов Горловка, Никольское, Артемовск, Берестовое, Ключевое ДНР.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Российские войска отразили атаки ВСУ у Невельского, Майорска и Курдюмовки в ДНР

На Донецком направлении за сутки украинские войска потеряли до 180 человек личного состава (подробнее)