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НовостиПолитика24 августа 2023 10:33

Российские войска отразили шесть атак ВСУ на Донецком направлении

На Донецком направлении за сутки украинские войска потеряли до 125 человек личного состава
Владислав ГУЩИН
ВС РФ отразили шесть атак ВСУ на Донецком направлении

ВС РФ отразили шесть атак ВСУ на Донецком направлении

Фото: Александр КОЦ

На Донецком направлении российская группировка «Юг» при поддержке авиации отразила шесть атак противника в районе населенных пунктов Северное, Берестовое и Невельское. Украинские войска потеряли более 100 человек личного состава и десять единиц техники. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

- В течение суток на Донецком направлении уничтожено до 125 украинских военнослужащих, танк, четыре боевые машины пехоты, четыре автомобиля, а также гаубица «Мста-Б», - рассказали в ведомстве.

По данным Минобороны, в Донецкой Народной Республике в районе населенного пункта Верхнекаменское российские войска уничтожили склад боеприпасов противника. Также за сутки средствами противовоздушной обороны уничтожено 42 украинских БПЛА, в том числе в районах населенных пунктов Горловка, Никольское, Артемовск, Берестовое, Ключевое ДНР.

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