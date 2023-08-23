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НовостиПолитика23 августа 2023 11:52

Российские войска отразили атаки ВСУ у Невельского, Майорска и Курдюмовки в ДНР

На Донецком направлении за сутки украинские войска потеряли до 180 человек личного состава
Владислав ГУЩИН
ВС РФ отразили три атаки ВСУ на Донецком направлении

ВС РФ отразили три атаки ВСУ на Донецком направлении

Фото: Александр КОЦ

Российская группировка «Юг» при поддержке авиации и огнем артиллерии отразила три атаки противника в районе населенных пунктов Невельское, Майорск и Курдюмовка. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

- На Донецком направлении подразделениями Южной группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены три атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Невельское, Майорск и Курдюмовка Донецкой Народной Республики, - рассказали в ведомстве.

На Донецком направлении за сутки украинские войска потеряли до 180 человек личного состава, три боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика», а также гаубицы Д-20 и Д-30.

Напомним, 22 августа российская группировка «Восток» при поддержке авиации и артиллерии насели поражение по скоплениям живой силы и техники ВСУ на Южно-Донецком направлении. Украинские войска потеряли до 240 человек личного состава.

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