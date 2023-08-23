Российские войска отразили атаки ВСУ у Невельского, Майорска и Курдюмовки в ДНР

ВС РФ отразили три атаки ВСУ на Донецком направлении Фото: Александр КОЦ

Российская группировка «Юг» при поддержке авиации и огнем артиллерии отразила три атаки противника в районе населенных пунктов Невельское, Майорск и Курдюмовка. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

- На Донецком направлении подразделениями Южной группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены три атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Невельское, Майорск и Курдюмовка Донецкой Народной Республики, - рассказали в ведомстве.

На Донецком направлении за сутки украинские войска потеряли до 180 человек личного состава, три боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика», а также гаубицы Д-20 и Д-30.

Напомним, 22 августа российская группировка «Восток» при поддержке авиации и артиллерии насели поражение по скоплениям живой силы и техники ВСУ на Южно-Донецком направлении. Украинские войска потеряли до 240 человек личного состава.

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