ВС РФ насели поражение по скоплениям ВСУ на Южно-Донецком направлении Фото: Александр КОЦ

Российская группировка «Восток» при поддержке авиации и артиллерии насели поражение по скоплениям живой силы и техники ВСУ на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

- На Южно-Донецком направлении ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение четырем скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Макаровка, Старомайорское и Урожайное Донецкой Народной Республики, - отмечают в ведомстве.

На Южно-Донецком направлении украинские войска потеряли до 240 человек личного состава, две боевые бронированные машины, артиллерийскую систему М777 производства США, а также орудие FH-70 производства Великобритании.

Напомним, что российская группировка «Юг» при поддержке авиации и артиллерии отразила три атаки противника на Донецком направлении. Потери украинских военных составили до 235 человек личного состава и более десяти разной техники.

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