ВС РФ отразили три атаки ВСУ на Донецком направлении Фото: Александр КОЦ

Российская группировка «Юг» при поддержке авиации и артиллерии отразила три атаки противника на Донецком направлении. Потери украинских военных составили до 235 человек личного состава и более десяти разной техники. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

- На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили три атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка и Авдеевка Донецкой Народной Республики, - отмечают в ведомстве.

По данным Минобороны, потери противника на данном направлении составили пять боевых машин пехоты, два автомобиля, две артиллерийские системы М777, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, гаубица «Мста-Б», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

Кроме того, средствами противовоздушной обороны было уничтожено 39 украинских БПЛА, в том числе в районах населенных пунктов Берестовое, Кодема, Александровка ДНР.

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