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НовостиПолитика22 августа 2023 11:48

За сутки российские войска отразили три атаки ВСУ на Донецком направлении

На Донецком направлении украинские войска потеряли до 235 человек личного состава
Владислав ГУЩИН
ВС РФ отразили три атаки ВСУ на Донецком направлении

ВС РФ отразили три атаки ВСУ на Донецком направлении

Фото: Александр КОЦ

Российская группировка «Юг» при поддержке авиации и артиллерии отразила три атаки противника на Донецком направлении. Потери украинских военных составили до 235 человек личного состава и более десяти разной техники. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

- На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили три атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка и Авдеевка Донецкой Народной Республики, - отмечают в ведомстве.

По данным Минобороны, потери противника на данном направлении составили пять боевых машин пехоты, два автомобиля, две артиллерийские системы М777, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, гаубица «Мста-Б», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

Кроме того, средствами противовоздушной обороны было уничтожено 39 украинских БПЛА, в том числе в районах населенных пунктов Берестовое, Кодема, Александровка ДНР.

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