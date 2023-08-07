Российские войска ежедневно уничтожают технику ВСУ под Артемовском

ВС РФ ежедневно уничтожают технику ВСУ под Артемовском Фото: Александр КОЦ

Операторы противотанковых управляемых ракет ежедневно уничтожают технику и личный состав вооруженных формирований Украины на Артемовском направлении. Об этом сообщает Народная милиция ДНР.

- В ходе безуспешных попыток проломить оборону наших войск, командование ВСУ день за днем посылает колонны техники по одним и тем же маршрутам - прямо под огонь операторов ПТУР 58-го обСпн. Усилиями бойцов нашего спецназа, поля под Артемовском усеяны сгоревшей техникой противника, - отмечают в ведомстве.

Напомним, ранее врио Главы ДНР сообщил, что ситуация на Артемовском направлении контролируемая. В районе Клещеевки продолжаются боестолкновения, сам населенный пункт находится под контролем российских войск.

Кроме того, экипажи российских танков 1 Славянской бригады ежедневно уничтожают вооруженные формирования Украины на Авдеевском направлении. Слаженная работа с аэроразведкой, которые ведут наблюдение за противником, подавляют огневые точки и позиции ВСУ.

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