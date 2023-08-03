Танкисты 1 Славянской бригады уничтожают врага на Авдеевском направлении (архивное фото) Фото: Григорий КУБАТЬЯН

Экипажи российских танков 1 Славянской бригады ежедневно уничтожают вооруженные формирования Украины на Авдеевском направлении. Об этом сообщает Народная милиция ДНР.

- Слаженная работа экипажей танков Т-80 и аэроразведки на Авдеевском направлении держит врага в напряжении ежедневно. Боевые машины, в сопровождении квадрокоптеров, которые ведут наблюдение за противником, подавляют огневые точки и позиции украинских националистов, - отмечают в ведомстве.

Напомним, что российские войска 5 бригады 1 Донецкого армейского корпуса ежедневно уничтожает пехоту и технику вооруженных формирований Украины в Марьинке. Российские подразделения каждый день метр за метров выбивает силы противника из населенного пункта.

Кроме того, на Авдеевском направлении российский расчет разведывательного БПЛА армейского спецназа выявил замаскированный танк противника. По обнаруженной вражеской машине был нанесен удар с помощью дрона-камикадзе.

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