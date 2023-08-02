Российские войска ежедневно уничтожают пехоту и технику ВСУ в Марьинке

ВС РФ ежедневно уничтожают пехоту и технику ВСУ в Марьинке Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российские войска 5 бригады 1 Донецкого армейского корпуса ежедневно уничтожает пехоту и технику вооруженных формирований Украины в Марьинке. Российские подразделения каждый день метр за метров выбивает силы противника из населенного пункта. Об этом сообщает Народная милиция ДНР.

- Пехотинцы пятой бригады ежедневно метр за метром выбивают силы противника из населенного пункта Марьинка. Продвижение пехоты поддерживают артиллеристы, танкисты и экипажи БМП. Точечными ударами они подавляют огневые точки противника и поражают укрепления, чтобы позволить пехоте максимально эффективно продвигаться вперед, - отмечают в ведомстве.

Напомним, что на Авдеевском направлении российский расчет разведывательного БПЛА армейского спецназа выявил замаскированный танк противника. По обнаруженной вражеской машине был нанесен удар с помощью дрона-камикадзе.

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