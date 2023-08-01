За сутки российские войска отразили восемь атак ВСУ на Донецком направлении

ВС РФ за сутки отразили восемь атак ВСУ на Донецком направлении Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы Российской Федерации за прошлые сутки отразили восемь атак противника на Донецком направлении. Об этом во вторник 1 августа сообщило Минобороны России.

- На Донецком направлении слаженными действиями обороняющихся подразделений, в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией «Южной» группировки войск, успешно отражены восемь атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Берестовое, Северное, Марьинка и Зайцево Донецкой Народной Республики, - рассказали в ведомстве.

По данным Минобороны, за сутки на Донецком направлении противник потерял свыше 345 личного состава, один танк, шесть боевых машин пехоты, четыре автомобиля, реактивную систему залпового огня «Град», пять самоходных артиллерийских установок «Krab» польского производства, а также пять орудий полевой артиллерии, в том числе одна артиллерийская система М777 производства США.

Кроме того, в ДНР российские войска нанесли поражения подразделениям противника в районах населенных пунктов Северск, Предтечино, Сухая Балка, Ласточкино и Георгиевка. Также в районе населенного пункта Новгородское уничтожены два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

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