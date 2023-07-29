Российский дрон-камикадзе уничтожил танк ВСУ на Авдеевском направлении

Российский армейский спецназ обнаружил и уничтожил танк ВСУ на Авдеевском направлении Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Авдеевском направлении российский расчет разведывательного БПЛА армейского спецназа выявил замаскированный танк противника. По обнаруженной вражеской машине был нанесен удар с помощью дрона-камикадзе. Об этом сообщает Народная милиция ДНР, опубликовав видеоролик в телеграм-канале.

- По обнаруженной цели был нанесен удар с помощью дрона-камикадзе, который повредил, но не уничтожил машину. Экипаж противника начал уводить танк, но на ходу был снова поражен еще одним дроном. Думая, что ушли от преследования танкисты противника загнали танк в ангар, тем самым вскрыв для наших наблюдателей свое укрытие, - отмечают в ведомстве.

Там добавили, что затем на вражескую позицию немедленно была наведена артиллерия 132 бригады 1 Донецкого армейского корпуса, которая уничтожила укрытие вместе с находившейся там техникой и украинскими боевиками.

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