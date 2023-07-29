ВС РФ за сутки отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы Российской Федерации за прошлые сутки отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении. Об этом в субботу 29 июля сообщило Минобороны России.

- На Донецком направлении слаженными действиями обороняющихся подразделений в тесном взаимодействии с артиллерией «Южной» группировки войск успешно отражены пять атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Авдеевка, Первомайское и Красногоровка Донецкой Народной Республики, - рассказали в ведомстве.

По данным Минобороны, за сутки украинская сторона потеряла свыше 120 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица «Мста-Б». Также в районах населенных пунктов Веселое, Богдановка, Клещеевка, Дылеевка и Новгородское российские войска нанесли поражение живой силе и технике ВСУ.

Напомним, что реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град» ежедневно уничтожают технику и пехоту вооруженных формирований Украины в районе Красногоровки. Противник постоянно несет потери в живой силе и технике.

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