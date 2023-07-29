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НовостиПолитика29 июля 2023 11:42

За сутки российские войска отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении

Российские подразделения на Донецком направлении уничтожили свыше 120 украинских военнослужащих
Владислав ГУЩИН
ВС РФ за сутки отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении

ВС РФ за сутки отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении

Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы Российской Федерации за прошлые сутки отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении. Об этом в субботу 29 июля сообщило Минобороны России.

- На Донецком направлении слаженными действиями обороняющихся подразделений в тесном взаимодействии с артиллерией «Южной» группировки войск успешно отражены пять атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Авдеевка, Первомайское и Красногоровка Донецкой Народной Республики, - рассказали в ведомстве.

По данным Минобороны, за сутки украинская сторона потеряла свыше 120 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица «Мста-Б». Также в районах населенных пунктов Веселое, Богдановка, Клещеевка, Дылеевка и Новгородское российские войска нанесли поражение живой силе и технике ВСУ.

Напомним, что реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град» ежедневно уничтожают технику и пехоту вооруженных формирований Украины в районе Красногоровки. Противник постоянно несет потери в живой силе и технике.

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