ВС РФ за двое суток отразили четыре атаки ВСУ в районе Клещеевки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вооруженные силы Российской Федерации отразили четыре атаки ВСУ в районе Клещеевки за последние двое суток. Потери украинской стороны составили более 120 человек личного состава. Об этом в четверг 27 июля сообщило Минобороны России.

- За последние двое суток на данном направлении подразделениями российских войск сорваны четыре атаки ВСУ в районе населенного пункта Клещеевка Донецкой Народной Республики, - рассказали в ведомстве.

По данным Минобороны, применением противотанковых средств при поддержке армейской авиации уничтожено более 120-ти украинских военнослужащих, два танка, четыре боевые машины пехоты, два бронетранспортера и бронеавтомобиль «Козак».

Напомним, что на Донецком направлении успешно отражены девять атак противника в районах населенных пунктов Авдеевка, Марьинка и севернее Кирово ДНР. Потери противника на данном направлении составили до 210 украинских военнослужащих.

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