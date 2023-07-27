ВС РФ за сутки отразили девять атак ВСУ на Донецком направлении Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы Российской Федерации за прошлые сутки отразили девять атак ВСУ на Донецком направлении. Потери противника на данном направлении составили до 210 украинских военнослужащих. Об этом в четверг 27 июля сообщило Минобороны России.

- На Донецком направлении слаженными действиями обороняющихся подразделений в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией «Южной» группировки войск успешно отражены девять атак противника в районах населенных пунктов Авдеевка, Марьинка и севернее Кирово ДНР, - рассказали в ведомстве.

По данным Минобороны, украинская сторона за сутки потеряла один танк, семь боевых машин пехоты, три боевые бронированные машины, два пикапа, гаубицы: Д-20 и «Мста-Б», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Кроме того, в районах населенных пунктов Веселое, Богдановка, Предтечино, Дылеевка и Новгородское было нанесено поражение подразделениям ВСУ. Также в районе населенного пункта Константиновка уничтожен склад боеприпасов украинской армии.

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