Донецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыРоссийский паспортПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыРоссийский паспортПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
+35°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика27 июля 2023 13:14

За сутки российские войска отразили девять атак ВСУ на Донецком направлении

Российские подразделения на Донецком направлении уничтожили до 210 украинских военнослужащих
Владислав ГУЩИН
ВС РФ за сутки отразили девять атак ВСУ на Донецком направлении

ВС РФ за сутки отразили девять атак ВСУ на Донецком направлении

Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы Российской Федерации за прошлые сутки отразили девять атак ВСУ на Донецком направлении. Потери противника на данном направлении составили до 210 украинских военнослужащих. Об этом в четверг 27 июля сообщило Минобороны России.

- На Донецком направлении слаженными действиями обороняющихся подразделений в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией «Южной» группировки войск успешно отражены девять атак противника в районах населенных пунктов Авдеевка, Марьинка и севернее Кирово ДНР, - рассказали в ведомстве.

По данным Минобороны, украинская сторона за сутки потеряла один танк, семь боевых машин пехоты, три боевые бронированные машины, два пикапа, гаубицы: Д-20 и «Мста-Б», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Кроме того, в районах населенных пунктов Веселое, Богдановка, Предтечино, Дылеевка и Новгородское было нанесено поражение подразделениям ВСУ. Также в районе населенного пункта Константиновка уничтожен склад боеприпасов украинской армии.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Волонтерская группа «Москва-Донбасс» предала гуманитарную помощь российским военнослужащим в ДНР

Российские бойцы получили от волонтеров иконы, тепловизор хозяйственные инструменты, продукты питания и многое другое (подробнее)