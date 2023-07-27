Экипажи российского РСЗО ежедневно уничтожают технику и пехоту ВСУ в районе Красногоровки

Экипажи российского РСЗО ежедневно уничтожают технику и пехоту ВСУ в ДНР Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град» ежедневно уничтожают технику и пехоту вооруженных формирований Украины в районе Красногоровки. Противник постоянно несет потери в живой силе и технике из-за мастерства экипажей 5 бригады 1 Донецкого армейского корпуса. Об этом сообщает Народная милиция ДНР.

- Экипажи РСЗО БМ-21 «Град» 5 бригады 1 Донецкого армейского корпуса ежедневно ведут огонь по пехоте и технике противника, которая находится в районе населенного пункта Красногоровка. В результате мастерства и опыта наших бойцов, противник несет постоянные потери, - отмечают в ведомстве.

Напомним, что за прошлые сутки российские войска отразили девять атак ВСУ на Донецком направлении. По данным Минобороны, потери противника на данном направлении составили до 210 украинских военнослужащих, один танк, семь боевых машин пехоты, три боевые бронированные машины, два пикапа, гаубицы: Д-20 и «Мста-Б», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

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