Денис Пушилин заявил об атаках ВСУ на фланги Артемовска и боях в районе Клещеевки

ВСУ атакуют по флангам Артемовска, заявил Пушилин Фото: Александр КОЦ

Временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Россия 24» заявил, что украинская сторона продолжает атаковать по флангам Артемовска.

- Артемовск по-прежнему под обстрелом как артиллерии, так и используются беспилотники для сброса взрывоопасных предметов. И, к сожалению, пока там не начата работа даже по изучению обстановки и по разминированию, - отметил врио Главы ДНР.

Денис Пушилин добавил, что ситуация на Артемовском направлении контролируемая. В районе Клещеевки продолжаются боестолкновения, сам населенный пункт находится под контролем российских войск.

- Высоты, которые находятся на северо-западе, частично под контролем пока еще вооруженных формирований Украины, частично под нашим контролем, - подчеркнул Пушилин.

Напомним, ранее врио Главы ДНР сообщил, что российские военные улучшили свои позиции на Авдеевском направлении. По его словам, противник несет большие потери.

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