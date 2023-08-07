Денис Пушилин сообщил, что российские военные улучшили позиции на Авдеевском направлении

ВС РФ улучшили позиции на Авдеевском направлении Фото: Александр КОЦ

Временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что российские военные улучшили свои позиции на Авдеевском направлении. По его словам, противник несет большие потери.

- Авдеевское направление: здесь был ряд улучшений позиций нашими подразделениями. Достаточно тяжело продвигаться, но продвигаются наши подразделения. При этом достаточно серьезные потери несет противник — как в живой силе, так и в технике, - отметил врио Главы ДНР.

Ранее Денис Пушилин сообщил, что вооруженные формирования Украины используют запрещенные методы ведения войны, применяя кассетные боеприпасы против мирного населения Донбасса.

Напомним, 5 августа украинские боевики обстреляли центр Донецка кассетными снарядами натовского калибра. ВСУ выпустили по Донецку четыре снаряда со своих позиций в Нетайлово.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пушилин заявил, что украинские военные используют запрещенные методы ведения войны, применяя кассетные боеприпасы

ВСУ продолжают терроризировать мирное население Донбасса (подробнее)