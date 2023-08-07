Донецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыРоссийский паспортПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыРоссийский паспортПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
+37°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика7 августа 2023 7:15

Денис Пушилин сообщил, что российские военные улучшили позиции на Авдеевском направлении

Врио Главы ДНР заявил, что российские подразделения продвигаются на Авдеевском направлении
Владислав ГУЩИН
ВС РФ улучшили позиции на Авдеевском направлении

ВС РФ улучшили позиции на Авдеевском направлении

Фото: Александр КОЦ

Временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что российские военные улучшили свои позиции на Авдеевском направлении. По его словам, противник несет большие потери.

- Авдеевское направление: здесь был ряд улучшений позиций нашими подразделениями. Достаточно тяжело продвигаться, но продвигаются наши подразделения. При этом достаточно серьезные потери несет противник — как в живой силе, так и в технике, - отметил врио Главы ДНР.

Ранее Денис Пушилин сообщил, что вооруженные формирования Украины используют запрещенные методы ведения войны, применяя кассетные боеприпасы против мирного населения Донбасса.

Напомним, 5 августа украинские боевики обстреляли центр Донецка кассетными снарядами натовского калибра. ВСУ выпустили по Донецку четыре снаряда со своих позиций в Нетайлово.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пушилин заявил, что украинские военные используют запрещенные методы ведения войны, применяя кассетные боеприпасы

ВСУ продолжают терроризировать мирное население Донбасса (подробнее)