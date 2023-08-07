Пушилин заявил, что украинские военные используют запрещенные методы ведения войны, применяя кассетные боеприпасы

Врио Главы ДНР Денис Пушилин прокомментировал ситуацию с обстрелами Республики 6 августа. Фото: сайт Главы ДНР

Украинские военные используют запрещенные методы ведения войны, применяя против мирного населения Донбасса поставленные западом кассетные боеприпасы. Об этом заявил в своем телеграм-канале врио Главы ДНР Денис Пушилин.

- Украинские боевики продолжают терроризировать мирное население Донбасса, используя запрещенные методы ведения войны, в том числе поставленные Украине со стороны США кассетные боеприпасы. Микрорайон «Азотный» Куйбышевского района Донецка обстреляли с применением артиллерии калибром 155 мм с кассетной боевой частью, - прокомментировал он ситуацию с обстрелами Республики 6 августа.

По информации Пушилина, в этот день ранения различной степени тяжести получили несколько человек в Донецке и прилегающем к нему поселке Старомихайловка. Кроме того, были повреждены восемь жилых домов и четыре гражданских объекта в столице региона и Горловке. Всего 6 августа в ДНР были зафиксированы 40 обстрелов со стороны ВСУ, которые выпустили по Республике 144 боеприпаса.

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