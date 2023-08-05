ВСУ нанесли удар по центру Донецка кассетными 155-миллиметровыми боеприпасами

ВСУ обстреляли центр Донецка кассетными снарядами. Фото: Макаров/ТГ

Вооруженные формирования Украины обстреляли центр Донецка кассетными снарядами натовского калибра. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Около 22:05 зафиксирован обстрел Ворошиловского, Киевского и Куйбышевского района с применением кассетных снарядов калибром 155 мм. ВСУ выпустили по Донецку четыре снаряда со своих позиций в Нетайлово, — отметили в ведомстве.

В Донецком агентстве новостей добавили, что под обстрел украинской артиллерии попало здание Донецкого университета экономики и торговли по улице Щорса.

Напомним, что ранее врио Главы ДНР заявил о двух погибших и девяти раненных в результате сегодняшних обстрелов ВСУ. Повреждено десять жилых домов и один объект гражданской инфраструктуры в Петровском районе Донецка.

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