Денис Пушилин: ВСУ перебрасывают резервы на Южно-Донецкое направление

Пушилин сообщил, что ВСУ перебрасывают резервы на Южно-Донецкое направление. Фото: АГ ДНР

Временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что вооруженные формирования Украины перебрасывают резервы на Южно-Донецкое направление, пытаясь атаковать позиции российских войск.

- Горячими точками по-прежнему можно считать Южно-Донецкое направление. Там в центре внимания населенные пункты Старомайорское и Урожайное. Противник пытается атаковать населенные пункты, перебрасывает резервы, - отметил врио Главы ДНР.

Напомним, ранее Денис Пушилин заявил, что российские военные улучшили свои позиции на Авдеевском направлении. По его словам, противник несет большие потери в личном составе и технике.

Кроме того, врио Главы ДНР отметил, что украинские боевики продолжают терроризировать мирное население Донбасса, используя запрещенные методы ведения войны, в том числе поставленные Украине со стороны США кассетные боеприпасы.

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