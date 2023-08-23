При обстреле центра Донецка ВСУ повредили медицинские учреждения

В результате обстрела ВСУ повреждены станция медпомощи и центр крови в Донецке (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины при обстреле столицы Донецкой Народной Республики повредили станцию скорой медицинской помощи, а также республиканский центр крови. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- По оперативным линиям СЦКК ДНР за 23 августа по состоянию на 12:00 поступила информация о повреждениях в результате обстрелов вооруженных формирований Украины городов Республики. В Ворошиловском районе Донецка пострадала станция скорой медицинской помощи по улице Щорса, а также республиканский Центр крови по улице Розы Люксембург, - отмечают в ведомстве.

Там добавили, что в результате обстрела со стороны украинских боевиков пострадала школа №13 по улице Щорса. Также по улице Розы Люксембург, 65 произошло прямое попадание в многоквартирный жилой дом.

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