ВСУ обстреливают Ворошиловский и Киевский районы Донецка (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины обстреливают центр Донецка. В зоне риска граница между Ворошиловским и Киевским районами. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин.

- Центр Донецка под массированным обстрелом. В зоне риска граница между Ворошиловским и Киевским районами. Очевидцы сообщают об осколках возле магазина «Изумруд». Данные уточняются, - написал в телеграм-канале мэр города.

Алексей Кулемзин предупредил жителей горда не покидать укрытий, так как возможны повторные прилеты со стороны украинских боевиков.

По данным СЦКК ДНР, с 09:35 по 10:00 вооруженные формирования Украины выпустили по центру Донецка восемь снарядов из натовской артиллерии. Украинские боевики ввели огонь из района населенного пункта Яснобродовка.

Напомним, что вооруженные формирования Украины за ночь выпустили три десятка натовских снарядов по Донецку. В направлении Киевского, Кировского и Куйбышевского районов украинские боевики выпустили 29 снарядов калибром 155 мм.

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